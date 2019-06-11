Авторынок России занял пятое место в Европе

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представило рейтинг европейских автомобильных рынков по продажи транспортных средств за май текущего года. Так, первое место, традиционно занял авторынок Германии, на котором было продано 332962 автомобиля. Второе место отдано Италии, на автомобильном рынке которой реализовано 197307 машин, а замыкает тройку лидеров авторынок Франции, с результатом продажи 193948 автомобилей. Рынок автомобилей России смог сохранить пятое место по итогам мая с общей суммой продаж около 129000 автомобилей.