Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Финансового университета дал прогноз по росту заработных плат гражадн России в 2019 году. Так, самый высокий тепм роста оплаты труда ожидается в Ленинградской области (+7,1%).

Также прогнозируется стремительный рост заработной платы в следующих регионах: Приморский край (+6,5%), Дагестан (5,6%), Карелия (5,4%), Псковская область (5%), Севастополь (4,7%), Кабардино-Балкария (4,5%), Московская область (4,5%), Якутия (4,4%) и Крым (4,3%).

При этом, по сведениям Росстата самые высокооплачиваемые специалисты трудятся в газо- и нефтедобывающих компаниях. Отметим, что быстрее всего заработные платы растут в сфере здравоохранения и социальных услуг.

Интересно, что данные Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС говорят о том, что в 2018 году заработная плата уменьшилась у 18,3% населения РФ, пишет ИА REGNUM.