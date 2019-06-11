Сбербанк предоставил сервис переводов с получением наличных в банкомате

Сбербанк запустил новый сервис денежных переводов любому человеку с получением наличных в банкомате или офисе банка. Отправить нужную сумму можно будет через приложение «Сбербанк Онлайн».

Для отправки денежного перевода достаточно указать ФИО получателя и номер его мобильного телефона. Чтобы завершить операцию, необходимо указать секретный код, который придет отравителю в СМС.

Комиссия за использование нового сервиса составляет 1,5% от суммы перевода.