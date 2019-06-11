Сбербанк предоставил сервис переводов с получением наличных в банкомате
11.06.2019 14:58
Комментарии
Сбербанк запустил новый сервис денежных переводов любому человеку с получением наличных в банкомате или офисе банка. Отправить нужную сумму можно будет через приложение «Сбербанк Онлайн».
Для отправки денежного перевода достаточно указать ФИО получателя и номер его мобильного телефона. Чтобы завершить операцию, необходимо указать секретный код, который придет отравителю в СМС.
Комиссия за использование нового сервиса составляет 1,5% от суммы перевода.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий