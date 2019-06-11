Древнеримские семена винограда раскрывают генетические истоки французского виноделия

Ученые проследили генетическое происхождение популярного сорта винограда, который до сих пор используется во французских винах, за 900 лет до одного предкового растения.

Развертывая методы, подобные тем, которые использовались для изучения человеческих линий ДНК, международная команда ученых проанализировала генетические связи как древних, так и современных сортов винограда. Исследователи использовали ДНК, собранную из виноградных косточек, извлеченных из нескольких французских археологических памятников - семян, относящихся к железному веку, римской эпохе и средневековью.

«В нашем образце виноградных косточек мы обнаружили 18 различных генетических сигнатур, в том числе один набор генетически идентичных семян из двух римских мест, разделенных более чем 600 километрами и датируемых 2000 лет назад», - говорит Натан Уэльс, исследователь из Йоркского университета. «Эти генетические связи, которые включали «родственные» отношения с сортами, выращиваемыми сегодня в альпийских регионах, демонстрируют мастерство виноделов на протяжении всей истории в управлении своими виноградниками с помощью современных технологий, таких как бесполое размножение путем вырубки растений».

Одна из древних виноградных косточек имела геном, идентичный Savagnin Blanc, современному сорту винограда, обычно выращиваемому во французском регионе Юра. Открытие предполагает, что сорт был выращен с использованием обрезок из исконного растения в течение по крайней мере 900 лет.

«Мы подозреваем, что большинство этих археологических семян получены из одомашненных ягод, которые потенциально использовались для виноделия из-за их сильных генетических связей с винными виноградными лозами», - сказал Язмин Рамос-Мадригал, исследователь из Университета Копенгагена. «Ягоды из сортов винограда, используемых для вина, являются небольшими, толстокожими, полными семян и наполнены сахаром и другими соединениями, такими как кислоты, фенолы и ароматы - отлично подходят для приготовления вина, но не настолько хороши для еды прямо из лозы Эти древние семена не имели сильной генетической связи с современным столовым виноградом».

Благодаря трудам Плиния Старшего, писателя римской эпохи, историка и натуралиста, исследователи знают, что римляне начали разрабатывать передовые методы выращивания винограда и виноделия. Но до сих пор ученые не смогли связать названия римского винограда с современными сортами.

«Теперь у нас есть возможность использовать генетику, чтобы точно знать, что римляне выращивали на своих виноградниках», - сказал Рамос-Мадригал.

Ученым не удалось найти прямую генетическую связь с современными сортами среди древних виноградных косточек, но они определили близких родственников виноградных семейств, ответственных за Сира и Пино Нуар.

Исследователи предполагают, что последние результаты могут быть использованы для выявления недооцененной ценности среди винных линий с глубокими историческими корнями, пишет UPI.