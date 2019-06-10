Таинственные вспышки света на Луне десятилетиями сбивали с толку исследователей

На протяжении многих веков люди замечали странные вспышки света, возникающие на поверхности Луны. Лунные огни десятилетиями сбивали с толку астрономов и даже астронавтов. Возможные объяснения варьируются от метеоров до лунных землетрясений и НЛО, но они пока не доказаны. Новый телескоп, установленный в Испании, поможет предоставить больше информации о земном спутнике и, возможно, исследователям удастся разгадать природу странных вспышек.

Вспышка света на Луне, зафиксирована NASA в январе 2008 года

Так называемые «переходные лунные явления» могут относиться к вспышкам света на Луне, которые бывают либо мимолетными (длятся несколько секунд) либо более продолжительными (продолжаются несколько часов). Также ранее исследователи наблюдали и потемнение некоторых участков лунной поверхности.

Наблюдения за кратковременными лунными явлениями восходят еще к 1787 году. Так в апреле 1787 года астроном Уильям Гершель сообщил о том, что видел на Луне три красноватые светящиеся области, которые он интерпретировал как извержение лунных вулканов. Астронавты «Аполлона», в том числе Майкл Коллинз из «Аполлона-11», также сообщали о том, что видели необычно яркие области на орбите нашего естественного спутника.

«На Луне есть область, которая гораздо более освещена, чем окружающая территория. Кажется, она просто имеет небольшую флуоресценцию. Кратер можно увидеть, и область вокруг кратера довольно яркая», – рассказал Коллинз в управлении полетами NASA в 1969 году

Новый лунный телескоп, расположенный к северу от Севильи (Испания), включает в себя две камеры, которые каждую ночь наблюдают за Луной на предмет необычных вспышек. Команда во главе с Хаканом Каялом, профессором космических технологий в Университете Юлиуса-Максимилиана-Вюрцбурга (JMU) в Германии, затем проанализирует полученные данные.

Каял сообщил о том, что наблюдения с телескопа будут сравниваться с наблюдениями Европейского космического агентства. «Если там было то же самое, событие можно считать подтвержденным», – отметил профессор.

Профессор Хакан Каял рядом с лунным телескопом. (Фото: Тобиас Грайнер / Университет Вюрцбург)

Он также добавил, что выяснение источника странных вспышек имеет смысл сейчас, учитывая возрождающийся интерес к установлению присутствия на Луне со стороны космических агентств, таких как NASA, и частных компаний, таких как SpaceX и Blue Origin Джеффа Безоса.

«Любой, кто хочет построить лунную базу в какой-то момент, должен, конечно, быть знаком с местными условиями», – заметил Каял

В данное время телескоп уже функционирует, однако еще предстоит проделать большую работу по настройке искусственного интеллекта и другого программного обеспечения, которое поможет системе распознавать реальные лунные переходные явления от более обыденных событий, таких как птицы или самолеты, летящие перед камерами в атмосфере Земли.

Каял надеется, что эта система будет полнофункционально готова к работе над разгадкой тайны примерно через год, пишет cnet.com.