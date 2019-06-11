Владимир Зеленский отменил два указа Порошенко

Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский официально отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко. Как передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, речь идет о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова. Ранее, Порошенко издал два соответствующих указа, один из которых вышел под номером №218 (о назначении Исакова членом ВСП).

После того, как стало известно об отмене указов, пользователи социальных сетей стали «делать ставки» и предположения, какой следующий указ будет отменен.