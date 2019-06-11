Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Трудовые мигранты из стран-членов Евразийского экономического союза, которые работали на территории России, будут получать российскую пенсию. Такой пункт есть в Соглашении о пенсионном обеспечении, принятом странами ЕАЭС. Обязанность по выплате пенсий будет возложена на Пенсионный фонд РФ.

Как сообщили в Минтруде РФ, после того, как все страны, входящие ЕАЭС проведут специальные процедуры, необходимые для вступления в действие данного соглашения, оно будет подписано всеми сторонами. Планируется, что это произойдет до конца текущего года, пишет РБК.