Россияне рассказали, с чем у них ассоциируется слово «Россия»

Согласно данным опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ, порядка 31% граждан нашей страны ассоциируют слово «Россия» с понятием родина, а 29% участников опроса заявили, что для них слово «Россия» означает великая держава. Согласно комментариям, предоставленным ВЦИОМ, в большинстве случаев так отвечали люди более старшего поколения. Также, порядка 9% россиян ассоциируют слово «Россия» с понятиями большая страна и огромные территории, об ассоциации «Россия – сильная армия» заявили 7% респондентов, а еще по 4% утверждают, что слово «Россия» для них означает надежду на светлое будущее и просто добрых и хороших людей, пишет РИА Новости.