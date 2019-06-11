В России изменится порядок выезда детей за границу
11.06.2019 06:36
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ФОТО: babyology.com.au
Начиная с 12 июня текущего года в России изменится порядок выезда несовершеннолетних детей за границу. Согласно новым правилам, российская пограничная служба не будет принимать от граждан заявления о несогласии на выезд ребенка за рубеж. Теперь заявления будут принимать специальные подразделения МВД России, а также дипломатические или консульские представительства, пишет ТАСС.
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