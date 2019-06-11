Россияне предпочитают покупать смартфоны онлайн

Объединенная компания «Связной-Евросеть» предоставила статистические данные, на основании которых стало известно о том, что граждане России предпочитают покупать смартфоны в интернет-магазинах, сообщает «Российская газета». За прошедшие 5 месяцев текущего года онлайн продажи смартфонов увеличились на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Эксперты связывают подобный рост с усилением логистической модели крупнейших ритейл-компаний России, а также с появлением все более и более доступного интернета в регионах.