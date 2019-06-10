Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%

Согласно данным, опубликованным Министерством финансов Российской Федерации, стало известно о том, что производство золота в России в период за январь-апрель текущего года увеличилось на 11%, сообщает «ТАСС». Вместе с тем производство серебра на отечественных предприятиях снизилось на 8%. Российские предприятия, в общей сумме, в течении первого квартала текущего года произвели более 78 тонн золота.