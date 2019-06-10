Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%
10.06.2019 23:57
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Согласно данным, опубликованным Министерством финансов Российской Федерации, стало известно о том, что производство золота в России в период за январь-апрель текущего года увеличилось на 11%, сообщает «ТАСС». Вместе с тем производство серебра на отечественных предприятиях снизилось на 8%. Российские предприятия, в общей сумме, в течении первого квартала текущего года произвели более 78 тонн золота.
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