Товарооборот между Китаем и США снизился на 14,5%

Главное таможенное управление Китайской народной республики опубликовало официальную статистику, из которой стало известно о том, что товарооборот между Китаем и США сократился более чем на 14%, сообщает «РБК». В расчет были взяты итоги первых пяти месяцев текущего года, которые ослабили свои позиции в сравнении с 2018 годом более чем на 14%. В денежном эквиваленте потери составляют порядка $35 млрд.