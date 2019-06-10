Шахтеры на Украине перекрыли трассу в Польшу из-за долгов по зарплате

Шахтеры в Львовской области Украины объявили акцию протеста, перекрыв собой трассу, ведущую в Польшу, сообщает «РБК». Данный протест связан с долгами по заработной плате, общая сумма которых составляет порядка 200 млн гривен, что равняется 490 млн рублей. Сами шахтеры сообщили, что им не платят уже порядка трех месяцев. В акции протеста участвуют порядка 100 шахтеров.