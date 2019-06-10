В цифровом будущем губернаторы будут не нужны

Официальные представители мирового сообщества совместно с представителями Правительства Российской Федерации обсудили перемены в России и во всем мире, которые вызваны цифровой трансформацией самых различных сфер жизни и деятельности людей, сообщают «РИА новости». Представители органов исполнительной власти России поделились со своими иностранными коллегами имеющимися наработками в отрасли оказания электронных услуг населению, а также предположили, что в будущем многие руководящие посты в стране будут заменены на электронные аналоги.