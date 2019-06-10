Зеленский решил уволить всех губернаторов

Юлия Мендель, являющаяся пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского, заявила о том, что планируется отправить в отставку всех глав областных администраций Украины, сообщает «ТАСС». Данный шаг является прямым намерением самого президента страны. На текущий момент Верховная рада подтвердила грядущую отставку лишь 13 губернаторов. Вышеназванная мера является попыткой Владимира Зеленского полностью обновить управленческий аппарат страны.