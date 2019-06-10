Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы

Работники служб такси стали отказываться от заказов в Центральном округе в связи с появлением большого количества знаков запретного характера, сообщают «Вести Подмосковья». Пользователи такого вида транспорта, при заказе машины, не учитывают интересы водителя, ведь если он остановит автомобиль в неположенном месте, то ему придется заплатить не маленький штраф. Однако пользователи такси не готовы идти на компромисс, в связи с этим водители отказываются от заказов. Было вынесено предложение прировнять службы такси к общественному транспорту, но оно пока даже не принято на рассмотрение.