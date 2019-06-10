Строительство эстакады на Ярославском шоссе начнут до конца года
10.06.2019 19:28
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Пресс-служба столичного Департамента строительства рассказала, что до конца текущего года запланировано начать строительство 700-метровой эстакады на Ярославском шоссе, сообщает «Вечерняя Москва». Эта эстакада обеспечит автомобилистам съезд с Северо-Восточной хорды на Ярославское Шоссе. Эстакада будет входить в состав пятого участка Северо-Восточной хорды и соединит собой Открытое и Ярославское шоссе.
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