В Сочи прошла церемония открытия кинофестиваля «Кинотавр»

В минувшее воскресенье прошла торжественная церемония открытия юбилейного 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Традиционно фестиваль собирает всех звезд российского кинематоргафа, которые не привыкли пропускать это важнейшее событие в сфере кино.

В этом году на суд жюри будут представлены 15 картин, 6 из которых дебюты молодых режиссеров. А в состав жюри юбилейного фестиваля вошли композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер и продюсер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталья Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, а также актриса Анна Чиповская. Председателем совета жюри стал актер и режиссер Константин Хабенский, пишет РБК.