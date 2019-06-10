РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» поддержат первыми полосами Ивана Голунова

Издания РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» в своих печатных версиях в понедельник выйдут в печать с первыми полосами в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голуснова. Как передает ТАСС, об этом СМИ рассказали в минувшее воскресенье, опубликовав на своих сайтах соответствующие информационные сообщения. Суть так называемой акции поддержки визуально будет представлять собой едино стилизованные обложки. Кроме этого, издания выступили с совместным заявлением в поддержку корреспондента, в котором звучит несколько требований. Одно из них связано с требованием провести детальную проверку действий сотрудников МВД.