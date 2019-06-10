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Сотрудница «Алросы» украла 500 алмазов на миллионы долларов

10.06.2019 13:16
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Сотрудница «Алросы» украла 500 алмазов на миллионы долларов

Сотрудник СКР и ФСБ провели задержание сотрудницы «Алросы» за воровство алмазов и бриллиантов. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко, сумма украденных камней составила несколько миллионов долларов. Сообщается, что также были задержаны два сообщника сотрудницы компании. Петренко рассказала, что преступная группа кражи совершала постоянно, после чего незаконно сбывала высококачественное алмазное сырье. Уточняется, что в группе было три человека, и у каждого были свои функции. Называются имена преступников: «главная по краже камней» Елена Канунникова, посредник Владимир Табидзе и «продавец» Владимир Гординский.

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