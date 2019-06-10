Компании Renault и FCA готовятся к слиянию

Концерны Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) и Renault ведут поиск способов, как оживить свернутый план слияния, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters. Как сообщили источники агентства, Renault пробует добиться одобрения со стороны автопроизводителя Nissan по поводу слияния с FCA. В сообщении говорится, что Nissan готов пойти на встречу Renault, но с одним условием: компания должна будет значительно сократить свою долю в японской компании. Однако, как отмечается, до сих пор пока не известно точно, смогут ли компании достигнуть соглашения о восстановления плана о слиянии.