В МИД Греции подвергли критике антироссийские санкции

Глава МИД Греции Йоргос Катругалос выступил с заявлением о том, что санкции против Российской Федерации препятствуют построению диалога между Москвой и Брюсселем, пишут «Известия». «Ни о какой системе безопасности в Европе без российского участия не может быть и речи», — подчеркнул министр. Добавив, что у Греции есть желание выступить связующим звеном или посредником между Москвой и Евросоюзом. Катругалос также убежден, что Россию необходимо возвращать в число «архитекторов» системы европейской безопасности.