Япония привержена плану по сотрудничеству с Россией, который состоит из восьми пунктов. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Он пояснил, что имеется в виду план японского премьера Синдзо Абэ. В документе речь идет о нескольких отраслях: энергетика, промышленность, здравоохранение, сельскохозяйственное направление, малый и средний бизнес, высокие технологии и другие сферы.