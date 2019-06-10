Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Состояние продюсера Бари Алибасова, который попал в реанимацию после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб, ухудшилось. Об этом сообщил его сын в разговоре с «Комсомольской правдой». Он подтвердил, что продюсер все еще находится в медикаментозном сне, в который его ввели врачи для скорейшего восстановления организма, но один из полученных химических ожогов заживает не правильно, и теперь у Алибасова существует угроза закупорки кишечника.