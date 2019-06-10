В Сети появились персональные данные клиентов крупных банков

Специалисты DeviceLock обнаружили в интернете в открытом доступе базы данных, в которых содержатся персональные данные порядка 900 тыс. клиентов нескольких банков. Речь идет об Альфа-банке, ОТП-банке и ХКФ-банке. В данных базах содержатся сведения о ФИО, годе рождения, рабочих и домашних номерах телефонов, местах работы и проживания, а также паспортные данные и суммы денежных средств, находящиеся на счетах клиентов, включая и отделения банков, в которых они обслуживаются, сообщает Коммерсант.