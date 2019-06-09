Теперь открывать магазины и офисы в жилых домах станет сложнее

С сегодняшнего дня, 9 июня, вступил в силу новый порядок перевода жилых помещений в нежилые. Таким образом, кроме более половины голосов собственников в доме, потребуется добиться еще и поддержки жильцов подъезда (более 2/3), где будет открыто нежилое помещение, а также собственников прилегающих к нему квартир, сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александра Моора.

В законе поясняется, что под прилегающими помещениями понимают те, которые имеют общие стены, пол или потолок с той квартирой, которая переводится в нежилое.

Со слов Моора, причиной внесения поправок стали многочисленные жалобы от жителей многоквартирных домов об открытии, например, магазина или офиса в соседней квартире.

В результате, если бизнес чем-то не понравится жителям дома, они могут отказать коммерсанту в праве превратить помещение в нежилое.

Однако при этом не запрещается использование помещений на первых этажах в новостройках под открытие бизнеса, так как они изначально являлись нежилыми.