Американцам заплатят $1 тыс. за отказ от смартфона

Жителям США заплатят $1 тыс. за отказ от смартфона на неделю, такое предложение поступило в рамках рекламной акции от местного интернет-провайдера. При этом, участникам эксперимента можно будет пользоваться раскладным телефоном.

Чтобы получить вознаграждение, всем желающим придется принять участие в творческом конкурсе и объяснить в 100-200 словах, почему должны выбрать именно их кандидатуру, передает «Газета.ru» со ссылкой на сообщение CBS.