Американцам заплатят $1 тыс. за отказ от смартфона
09.06.2019 17:15
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Жителям США заплатят $1 тыс. за отказ от смартфона на неделю, такое предложение поступило в рамках рекламной акции от местного интернет-провайдера. При этом, участникам эксперимента можно будет пользоваться раскладным телефоном.
Чтобы получить вознаграждение, всем желающим придется принять участие в творческом конкурсе и объяснить в 100-200 словах, почему должны выбрать именно их кандидатуру, передает «Газета.ru» со ссылкой на сообщение CBS.
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развод лохов на конкурс убеди меня почему ты умный а все остальные дураки..в проигрыше ВСЕ..кроме интернет провайдера.собравшего эти данные практически даром