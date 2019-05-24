Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

Компания Xiaomi сообщила о скором появлении новой модели смартфона своей дочерней марки Redmi, которая будет относиться к сверхбюджетной категории гаджетов, сообщает «Российская газета». Презентация новинки запланирована на 28 мая текущего года, где будет объявлена его розничная цена. Предположительно смартфон станет усовершенствованным аналогом модели Redmi 6A, со слегка обновленной технической начинкой.