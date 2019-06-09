Макаревич рассказал, почему отменилось выступление «Машины времени» в День России

Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», объяснил причину отмены их выступления на концерте, который состоится у стен Кремля 12 июня по случаю Дня России.

С его слов, организаторы отказали коллективу в выступлении на мероприятии так как «по-другому сверстали программу», передает РИА Новости.

Макаревич отметил, что другой информации у него нет, и порекомендовал обратиться за разъяснениями к организаторам.