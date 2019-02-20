Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ФЕВ, 12:59 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,8151

20 ФЕВ, 12:59 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,8151

Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли – идиоты

20.02.2019 11:09
Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли – идиоты

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил с очередным провокационным заявлением. В разговоре с Лентой.ру он высказал мнение, что 80% населения Земли являются идиотами. Певец рассказывал о своей работе в общественном совете комитета Госдумы РФ по культуре. В частности, он выступал с предложением – запретить «орать по телевизору», поскольку подобные явления на телевидении «калечат человеческую психику».

«Прости меня, но вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность», — подчеркнул Макаревич.

А вот отвечая на вопрос о том, относит ли он себя к оставшимся 20% процентам, Макаревич ответил «да».

Порошенко заявил, что «лично выносил» погибших с Майдана
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
11:18 0 0
Игорь:

уже и не знает, бедняга, как внимание к себе привлечь...

Статьи

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Узнай, страна

Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня

Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня

В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс

В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс

В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2

В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2

Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок

Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок

Новости СМИ

Новости дня

12:36 Владимир Путин пообещал, что уже в этом году россияне почувствуют реальное улучшение жизни Владимир Путин пообещал, что уже в этом году россияне почувствуют реальное улучшение жизни
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:10 Мать Сергея Скрипаля просит признать его пропавшим без вести Мать Сергея Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
11:46 Леди Гага отменила помолвку с Кристианом Карино Леди Гага отменила помолвку с Кристианом Карино
10:13 В Skype произошел сбой В Skype произошел сбой
09:40 Скончался знаменитый адвокат Нейл Папиано Скончался знаменитый адвокат Нейл Папиано
08:57 Россия и Индия планируют создать гиперзвуковую ракету Россия и Индия планируют создать гиперзвуковую ракету
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
08:20 Порошенко заявил, что «лично выносил» погибших с Майдана Порошенко заявил, что «лично выносил» погибших с Майдана

Узнай, страна!

11:33 Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
19 ФЕВ, 22:57 В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс
19 ФЕВ, 22:40 В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2 В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2
19 ФЕВ, 21:18 Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок
19 ФЕВ, 08:53 Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter