Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли – идиоты

20.02.2019 11:09



Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил с очередным провокационным заявлением. В разговоре с Лентой.ру он высказал мнение, что 80% населения Земли являются идиотами. Певец рассказывал о своей работе в общественном совете комитета Госдумы РФ по культуре. В частности, он выступал с предложением – запретить «орать по телевизору», поскольку подобные явления на телевидении «калечат человеческую психику».

«Прости меня, но вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность», — подчеркнул Макаревич.

А вот отвечая на вопрос о том, относит ли он себя к оставшимся 20% процентам, Макаревич ответил «да».