В России увеличили штраф за повторную кражу электричества

С 9 июня в России увеличили штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Так, штраф за первое несанкционированное подключение для физических лиц составляет от 10 до 15 тыс. рублей, а вот за повторное – граждане должны будут заплатить уже от 15 до 30 тыс. рублей.

Юридические лица за первое самовольное подключение заплатят от 100 до 200 тыс. рублей, а за повторение правонарушения – от 200 до 300 тыс. рублей.

Должностных же лиц за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям могут отстранить от деятельности на срок до 3 лет и обязать выплатить штраф от 80 до 200 тыс. рублей, пишет РИА Новости.