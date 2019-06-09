Стала известна дата прямой линии с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату прямой линии общения граждан страны с Владимиром Путиным. Так, мероприятие, которое в этом году пройдет уже в семнадцатый раз, состоится в 12:00 мск 20 июня. Общение президента с населением будут транслировать все федеральные телеканалы. А прием вопросов президенту начался в воскресенье 9 июня с 8:00 мск, пишет РБК.