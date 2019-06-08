Соловьев отреагировал на реакцию российских моряков при сближении с кораблем США
08.06.2019 21:39
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Владимир Соловьев оценил реакцию моряков РФ при опасном сближении с крейсером США USS Chancellorsville.
«Вот это выдержка!» — написал журналист.
В частности, в своей соцсети он разместил видео произошедшего, где видно противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Журналист обратил внимание на то, что один член команды «безмятежно загорает» на вертолетной площадке, передает РИА Новости.
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