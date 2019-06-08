Соловьев отреагировал на реакцию российских моряков при сближении с кораблем США

Владимир Соловьев оценил реакцию моряков РФ при опасном сближении с крейсером США USS Chancellorsville.

«Вот это выдержка!» — написал журналист.

В частности, в своей соцсети он разместил видео произошедшего, где видно противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Журналист обратил внимание на то, что один член команды «безмятежно загорает» на вертолетной площадке, передает РИА Новости.