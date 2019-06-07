В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей РФ и США
Кадры инцидента, произошедшего ранее с участием боевых кораблей РФ и США в Восточно-Китайском море, опубликовали в Twitter.
Видео снимали с борта американского ракетного крейсера USS Chancellorsville. Как стало известно, российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» шел параллельным курсом с кораблем США, а в результате внезапной смены направления USS Chancellorsville судно Тихоокеанского флота оказалось в 50 м от крейсера. Отмечается, что российскому кораблю пришлось совершить экстренное маневрирование, передает РИА Новости.
L'#USSChancellorsville #CG62 a été contraint de manœuvrer pour éviter une collision lorsque le destroyer Udaloy I de #Russie a adopté une approche peu sûre et peu professionnelle dans la mer des #Phillippines #USA #Russia #USNavy pic.twitter.com/ABYqqSjbDp— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 7 июня 2019 г.
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