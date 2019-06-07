В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей РФ и США

Кадры инцидента, произошедшего ранее с участием боевых кораблей РФ и США в Восточно-Китайском море, опубликовали в Twitter.

Видео снимали с борта американского ракетного крейсера USS Chancellorsville. Как стало известно, российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» шел параллельным курсом с кораблем США, а в результате внезапной смены направления USS Chancellorsville судно Тихоокеанского флота оказалось в 50 м от крейсера. Отмечается, что российскому кораблю пришлось совершить экстренное маневрирование, передает РИА Новости.