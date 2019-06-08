Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Во время Петербургского международного экономического форума глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин обсудил со своим белорусским коллегой, министром экономики Дмитрием Крутым вопросы введения на территории Союзного государства единой валюты. При этом Орешкин отметил, что все обсуждения проходят в рамках союзного договора, а окончательное решение будут принимать президенты России и Белоруссии, пишет РИА Новости.