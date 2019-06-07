Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин, в рамках проведения пленарного заседания ПМЭФ, рассказал о планах по объединению России и Белоруссии в одно государство, сообщает «RT». Президент решительно опроверг все слухи на данный счет, заявив, что ни у Москвы, ни у Минска нет планов по подобному объединению. Тем не менее, президент подчеркнул, что считает русских, белорусов и украинцев единым братским народом.