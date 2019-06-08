В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности

В Москве и области синоптиками был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары. Отмечается, что 8 и 9 июня среднесуточная температура в регионе будет выше нормы на 7-8 °C.

Так, днем 9 июня, по данным синоптиков, температура воздуха в столице составит 30-32 °C, в Московской области – 28-33 °C, облачность будет переменная, местами ожидается дождь с грозой. Последний температурный рекорд 9 июня в Москве был установлен в 1948 году, он составил 32,1 °C.

Как сообщают в Гидрометцентре, существует «вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», передает РИА Новости.