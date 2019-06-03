На этой неделе в Москву придет тропическая жара

Жителей и гостей российской столицы на этой неделе ждет аномально жаркая погода, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, поступившие от эксперта центра погоды «Фобос». По словам источника, осадков на неделе не ожидается, и, начиная со вторника, 4 июня, температура воздуха будет расти и достигнет отметки 27°С со знаком «+». При этом воздух будет продолжать нагреваться, и, начиная с пятницы, достигнет отметки 33°С.