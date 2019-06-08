Павел Дуров создаст аналог агрегатора «Яндекс.Новости»

Павел Дуров, являющийся создателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Telegram», сообщил о том, что он намерен создать новостной агрегатор, который станет альтернативой сервису «Яндекс.Новости», сообщает «ТАСС». В настоящий момент Дуров начал переманивать сотрудников компании «Яндекс», которым пообещал гораздо более лучшие условия оплаты труда и общего процесса организации труда.