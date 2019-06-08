Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
08.06.2019 00:52
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Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, подписал закон, согласно которому цены на жизненно важные лекарственные препараты будут снижаться, сообщает «РБК». Основополагающим принципом закона является прямая взаимосвязь с ценообразованием на препараты аналогичных категорий, а также на препараты, цена на которые исчисляется в иностранной валюте.
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