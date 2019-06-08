Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, подписал закон, согласно которому цены на жизненно важные лекарственные препараты будут снижаться, сообщает «РБК». Основополагающим принципом закона является прямая взаимосвязь с ценообразованием на препараты аналогичных категорий, а также на препараты, цена на которые исчисляется в иностранной валюте.