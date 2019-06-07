Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей
Борис Титов, являющийся уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей, сообщил, что по итогам 2018 года российский бизнес был оштрафован на 179 млрд рублей, сообщает «ТАСС». Также к административной ответственности были привлечены более чем 900 тыс. юридических лиц, а говоря иначе каждое четвертое предприятие в России. Несмотря на высокие показатели «собранных» штрафов, исполнение контрольно-надзорной деятельности находится на низком уровне, поскольку порядка 90% нарушителей «отделались» предупреждениями.
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