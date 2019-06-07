Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
07.06.2019 23:44
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Пять самолетов АН-124 «Руслан», являющихся крупнейшими в мире серийными грузовыми дальнемагистральными самолетами, арестовали представители исполнительной власти Украины, согласно вынесенному Подольским районным судом Киева решению, сообщают «Известия». Воздушные судна принадлежат российской компании «Волга-Днепр», которая обвиняется в нарушении правил полета, согласно ст. 281 УК Украины. На текущий момент эксплуатация самолетов полностью запрещена.
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Как эти машины попали под руку Укр. властям ? Что, всё по схеме : "не было такого никогда и вот опять...". Интересно, это просто предательство, или хуже - дурость ?