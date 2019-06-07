Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Пять самолетов АН-124 «Руслан», являющихся крупнейшими в мире серийными грузовыми дальнемагистральными самолетами, арестовали представители исполнительной власти Украины, согласно вынесенному Подольским районным судом Киева решению, сообщают «Известия». Воздушные судна принадлежат российской компании «Волга-Днепр», которая обвиняется в нарушении правил полета, согласно ст. 281 УК Украины. На текущий момент эксплуатация самолетов полностью запрещена.