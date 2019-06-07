Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы

Олег Тиньков, являющийся основателем одноименной группы компаний, предложил основателю компании «Яндекс» Аркадию Воложу объединится и произвести слияние предприятий, сообщает «ТАСС». Волож не дал конкретного ответа, а лишь заявил, что его организация рассматривает все возможные варианты и возможности для дальнейшего развития. Тиньков, в свою очередь, подчеркнул тот факт, что в случае объединения двух компаний, новое предприятие станет крупнейшим в своей отрасли в рамках российского рынка, а его совокупная капитализация может превысить показатель в $20 млрд.