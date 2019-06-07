Силуанов назвал жизнь в кредит нормальной

Антон Силуанов, являющийся министром экономики Российской Федерации и возглавляющий Министерство финансов, рассказал о том, что «жизнь в кредит» не является чем-то плохим или позорным, а вполне адекватное и экономически выгодное решение, сообщают «РИА новости». Министр также сообщил, что во всем мире очень хорошо развивается кредитная система, а жители целого ряда стран буквально «живут в кредит». Однако данный факт не говорит о том, что у них нет денег, но говорит о том, что финансовые возможности не всегда успевают за насущными желаниями.