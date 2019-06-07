Минздрав готовится блокировать сайты антипрививочников

Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило законопроект, согласно которому будут блокироваться интернет-ресурсы так называемых «антипрививочных» сообществ, которые выступают за полный отказ от медицинских прививок, сообщает «ТАСС». Об этом заявил официальный представитель ведомства в рамках проведения «Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стоит отметить, что массовая вакцинация российского населения предотвращает, как минимум, 2,5 млн смертей в год.