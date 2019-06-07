Си Цзиньпин заявил о готовности Китая делиться технологией 5G

В рамках выступления на пленарном заседании ПМЭФ, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о том, что Китай готов делиться технологией 5G со своими партнерами, сообщает «News.ru». Кроме того, правительство Китая намерено расширить доступ к китайскому рынку для своих партнеров, в целях стимуляции экономических и торговых взаимоотношений между странами.