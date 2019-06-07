Электронные сервисы помогают поставщикам

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была представлена единая цифровая платформа управления закупками, которая имеет интеграцию с «Порталом поставщиков», сообщает «ТАСС». Функционирование платформы осуществляется на базе ЕАИСТ (Единой автоматизированной информационной системы торгов). Цифровизация закупок позволяет осуществлять серьезную экономию средств, которая достигает 20%.