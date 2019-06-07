Путин заявил о заинтересованности РФ в расширении сотрудничества с КНР

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, сообщил о заинтересованности правительства России в расширении пунктов и масштабов сотрудничества с Китаем, сообщают «Известия». Президент сообщил, что российская сторона продолжает работать над улучшением делового и бизнес климата, для того чтобы большее количество представителей китайского бизнеса пришло на отечественный рынок. Подобное сотрудничество является стимулирующим фактором, необходимым для развития российской экономики.