Путин считает ситуацию с Huawei попыткой вытолкнуть компанию с рынка

В рамках пленарного заседания ПМЭФ, президент России Владимир Путин высказал свое мнение касательно событий, произошедших между правительством США и китайской компанией «Huawei», сообщает «РБК». Президент охарактеризовал меры, принимаемые со стороны США в отношении китайской компании, как попытку исключить со своего рынка очень серьезного конкурента. Причем попытка является весьма наглой и бесцеремонной, что можно охарактеризовать как первую в мире технологическую войну.