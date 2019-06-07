Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, подписал указ о принятии стратегии развития отечественного здравоохранения вплоть до 2025 года, сообщают «РИА новости». Также президент дал поручение правительству, согласно которому в течении ближайших шести месяцев необходимо утвердить план мероприятий по реализации вышеназванной стратегии.