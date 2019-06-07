Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
07.06.2019 20:46
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Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, подписал указ о принятии стратегии развития отечественного здравоохранения вплоть до 2025 года, сообщают «РИА новости». Также президент дал поручение правительству, согласно которому в течении ближайших шести месяцев необходимо утвердить план мероприятий по реализации вышеназванной стратегии.
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Поднимите зарплаты медикам, будет и развитие. Сейчас подняли на бумаге. В реальности срезали все проценты и в итоге медики больше получать не стали. Но зато отчитались о поднятии з.п. в два раза. Хватит заниматься очковтирательством. Наверное, пора менять министра здравоохранения?! Хотя, поможет ли ... .